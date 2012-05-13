В столице появятся дипломированные домработники

Власти города планируют разработать программы профессиональной подготовки нянь и гувернеров на базе колледжей и техникумов, сообщает газета "Известия".

Правительство намерено начать выпуск дипломированных домработников из столичных образовательных учреждений к 2025 году. Кроме того, в планы чиновников входит разработка профессиональных стандартов для домашнего персонала, задействованного в уходе и воспитании детей.

Это лишь одно из предложений, входящих в проект стратегии развития Москвы, опубликованной на сайте городского департамента экономической политики.