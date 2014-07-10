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Общество

10 июля 2014, 15:42

Украинским беженцам выделят полторы тысячи мест в российских вузах

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Фото: ИТАР-ТАСС

Беженцам из Украины выделят 1,5 тысячи мест в российских вузах, сообщила замглавы департамента госполитики в сфере высшего образования минобрнауки Ирина Апыхтина.

"Мы уже отобрали 234 человека из 861 выпускника украинских школ из числа беженцев. Всего в вузах России для них выделено 1575 мест", - приводит слова Апыхтиной агентство "Интерфакс".

Выпускники-переселенцы могут подавать документы в РУДН, белгородские, воронежские, брянские вузы, а также учебные заведения Северного Кавказа.

Апыхтина отметила, что перед поступлением все беженцы-выпускники прошли вступительные тесты.

В свою очередь, замглавы МЧС Владимир Артамонов, рассказал, что за последнее время беженцам с Украины доставили 800 тонн гуманитарной помощи. В скором времени еще 130 тонн отправят в Ростовскую и Волгоградскую области.

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Отметим, что на данный момент с юго-востока Украины в Подмосковье уже прибыли порядка 6,2 тысяч человек, из них около 5,8 тысяч разместились у родственников и друзей, 400 - в пунктах временного размещения, которых на территории области 13. Среди прибывших более 1500 детей и 49 инвалидов.

Кроме того, в столице открылись пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей для беженцев. Также переселенцам с Украины будут выплачивать единовременные денежные пособия.

Сюжет: Ситуация на Украине

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