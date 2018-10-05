Школа нового времени: от меловой доски к дружбе с учителем в соцсетях

Сегодня никого не удивишь современными школьными классами: столичные школьники работают с интерактивными досками, на уроках используют смартфоны как практический инструмент и общаются с учителями в мессенджерах и соцсетях. Ушла в прошлое необходимость мыть доску и ходить за мелом к завхозу. В День учителя портал Москва 24 рассказывает о том, как изменились будни педагога за последние пару десятилетий.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Электронные экраны и ноутбуки вместо доски и мела

Мы и не успели заметить, как испачканные мелом руки и ведро с тряпкой остались в прошлом веке (страшно подумать!). Им на смену пришла цифровая школа – технология будущего, которая сейчас активно внедряется в учебных заведениях столицы. Московская электронная школа (МЭШ) – это большая образовательная платформа, которая позволяет заменить тонны бумажной литературы, тетрадей и дневников их цифровыми аналогами. Учителя могут делиться здесь разработанными уроками, дети – пользоваться образовательными материалами, а родители (берегитесь, школьники!) – проверять оценки с помощью электронного дневника.

В рамках МЭШ большинство московских школ уже оснащены интерактивными досками (панелями), а учителя – ноутбуками. От обычных досок практически отказались, в том числе и потому, что у некоторых детей возникали аллергические реакции на мел. Да и самим ребятам интерактивные доски нравятся больше. Там можно и видео посмотреть, и график нарисовать, и информацию нужную через интернет найти.



Глеб Калмыков ученик 5 класса, ГБОУ школа № 2090 "На электронных досках мы можем писать разными цветами, изменять текст, рисовать – все, что угодно. Также к ней можно подключить флешку, зайти в интернет и, например, посмотреть какую-то картинку на уроке английского или мультик по истории"

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева



Особенно повезло ученикам 175 московских школ, которые были оснащены специализированными медицинскими и инженерными классами с уникальным техническим оборудованием.

В медицинском классе школьники работают с тренажерами и макетами органов человеческого тела, совершают базовые медицинские операции на манекенах. Например, берут кровь из вены или ставят уколы, и под присмотром специалистов из университета могут даже сделать УЗИ.

А в инженерном классе можно проводить эксперименты с атомно-силовым микроскопом, цифровым спектрографом, рентгеновскими аппаратами и другим профессиональным оборудованием, которое используется на реальных предприятиях. С помощью микроскопа ученики могут рассмотреть графен или поверхность листка лотоса, благодаря чему начинают понимать, как работают нанотехнологии в области создания специальных покрытий.

Какие школьные предметы сейчас "в тренде"

Если 15-20 лет назад в качестве факультативных предметов выступали спортивные секции, математические клубы, ораторские и дискуссионные кружки, то сейчас акценты сместились в сторону развития навыков, имеющих практическую ценность в наше время. Во многих учебных заведениях уже ввели предмет "Финансовая грамотность". На этих уроках ребят учат планировать бюджет и нести ответственность за свои карманные расходы, а также объясняют, как не попасть в руки мошенников и защитить себя от обмана в финансовой сфере, в том числе в интернете.

Все большую популярность набирают факультативы по блоггингу и видеомонтажу. В основном интерес к мультимедийной сфере проявляют школьники 6-7 классов. Благодаря смартфонам, они уже самостоятельно осваивают базовые навыки работы с видео, а в школьных классах их привлекает техника. Ученики вместе с преподавателем посещают мероприятия, делают фото и видео, а затем пишут отчет и публикуют фотографии в соцсетях – получается полноценный фото- или видеорепортаж.

Также большой акцент в школах делается на развитие цифрового образования и робототехники. Начиная со средних классов, дети изучают компьютерную терминологию, знакомятся с различными устройствами и пробуют разбираться с ними самостоятельно. Уже сейчас специализированные школы оснащены 3D-принтерами, и не за горами то время, когда каждый школьник сможет напечатать нужную деталь прямо на уроке.

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева

Про гаджеты на уроках

Учителя по-разному относятся к использованию гаджетов на уроках, также внедрение технологий во многом зависит от школы и профиля. Некоторые продвинутые преподаватели используют платформу Google для интерактивного общения с классом. Там очень удобно отслеживать успехи ребят, проводить контрольные и давать самостоятельные задания. Это открытая площадка для учеников и родителей, при которой оценку ставит не учитель, а сама система, исходя из заложенных критериев.



Екатерина Жукова Замдиректора ГАОУ "Школа "ШИК 16" "С внедрением платформы появилась прозрачность, и теперь нет такого, что кому-то могут занизить или завысить оценку – все в равных условиях. Дети видят свои результаты и отслеживают свою эффективность в течение года"



Пока не все школы готовы к использованию таких платформ, но трансформация неизбежна, и со временем учебным заведениям придется адаптироваться под современные запросы. Если посмотреть на опыт лауреатов и победителей конкурса "Учитель года" последних лет, то все они активно внедряют и сами формируют новые тенденции в образовании. А использование учениками гаджетов и смартфонов на уроках считают неотъемлемой частью образовательного процесса.



Антон Марко учитель физики, лауреат конкурса "Учитель года-2017" "У меня на уроке использование гаджета в учебных целях является нормой. Почти у всех учеников установлен набор smart tools (умных инструментов), куда входит дальномер, уровень, инженерный калькулятор, датчик освещенности и цвета, а также справочник с информацией. Этими устройствами они могут пользоваться при проведении исследований"



Фактически, сегодня смартфон ученика превращается в карманную лабораторию. Например, с помощью контроллера можно подключить датчик температуры, и ребенку придет сообщение с показаниями прибора. А вот девятиклассники школы № 2098 в рамках курса нейротехнологий даже пробуют настроить систему диагностики состояния здоровья человека, находящегося дома. У них уже есть датчики температуры и пульса, а сейчас ребята пробуют настроить датчик сердцебиения, который поможет снимать ЭКГ. В итоге ученики будут получать всю информацию о состоянии больного удаленно.

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева

Про соцсети

По сути, любая соцсеть сейчас является расширенным образовательным пространством. Практически у всех школьников средних и старших классов есть свои аккаунты, они добавлены "в друзья" к преподавателям, видят их ленту новостей, а также образовательный контент, которым учитель решил поделиться.



Ольга Харитонова заместитель директора, ГБОУ СОШ № 2098 "Сегодня этим уже никого не удивишь. В нашем комплексе более 500 сотрудников, и я не знаю никого, кто бы не поддерживал такие взаимоотношения с детьми. Это важно, является образовательным и воспитательным проектом и позволяет учителю жить той же жизнью, что и его класс"



С другой стороны, многие учителя не хотят, чтобы соцсети становились главным инструментом общения с детьми. Важен баланс между онлайн-взаимодействием и живым общением, чтобы дети могли правильно использовать интернет-ресурсы.

Например, учитель физики, лауреат конкурса "Учитель года-2017" Антон Марко использует новостную ленту как информационную площадку, где ученики и коллеги могут посмотреть отчеты о прошедших мероприятиях и анонсы будущих событий. Если у ребят появится интерес, они смогут подать заявку через сайт и присоединиться к понравившемуся мероприятию. Другая важная составляющая – создание инфоповодов в соцсети, сбор информации и дальнейшее обсуждение на уроках.

Помимо соцсетей, многие учителя общаются с детьми и родителями в мессенджерах. Особенно часто этот формат используется на дополнительных занятиях. Преподаватель может прислать в мессенджер домашнее задание, ответить на вопросы или обсудить прошедшее школьное мероприятие. Начальная школа все-таки пока приучена к тетрадям, да и смартфон не у всех есть (тем более с подключением к интернету), а вот старшеклассникам формат общения через мессенджеры близок и удобен.

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева

Диалог с родителями

Как мы уже говорили ранее, родителям теперь не обязательно уповать на бумажный дневник, который может "съесть собака" – сегодня у них появилась возможность отслеживать успеваемость своих детей через электронный дневник. Старые способы по сокрытию реальных оценок и замечаний от учителя (затирание оценок резинкой или бритвенным лезвием, намазывание страниц воском и т.п.), которые раньше тайно передавались из поколения в поколение, уже не работают.

Сегодня школы сами ведут активный диалог с родителями через интернет. Помимо электронного журнала, на портале есть функция общения с родителями посредством сообщений. Учителя признаются, что довольно много родителей дают хорошую обратную связь. Круг вопросов затрагивает различные области учебного процесса, начиная от образовательных методик и требований к уроку, и заканчивая претензиями к оценке, которой не все бывают довольны.



Екатерина Жукова Замдиректора ГАОУ "Школа "ШИК 16" "В целом, мы больше приветствуем электронный журнал – это уже отработанная и продуманная система. Инстаграм и страница в соцсетях у нашей школы тоже есть. Но скорее для того, чтобы родители видели, что происходит в школе, и понимали, в чем задействованы дети, какие мероприятия проходят"

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева



Стоит отметить, что не все родители поддерживают полный переход на электронный дневник. Основным недостатком, по мнению взрослых, является то, что ребенок самостоятельно не записывает домашнее задание, а полагается только на сообщение, сделанное учителем в электронном журнале. Другой момент – если по каким-то причинам есть проблемы с интернетом, а ребенок не продублировал запись в бумажный дневник, то узнать задание будет затруднительно.



Марина Куркова мама ученика 5 класса "Электронный дневник – вещь удобная, потому что позволяет увидеть не только сами оценки, но и комментарии, за что она была поставлена"



В целом, если сравнивать школу сегодняшнюю с той, которая была пару десятилетий назад, можно сказать, что модернизация не меняет принципов преподавания, когда учитель стремится найти подход к каждому ученику и постоянно совершенствует методики подачи материала. Просто с внедрением цифровых технологий, у ребенка стало намного больше возможностей развить свои таланты и способности. А у преподавателя – сделать образовательный процесс максимально эффективным.

Наталья Лоскутникова