МГУ занял пятое место в рейтинге лучших вузов развивающихся стран

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

МГУ имени М.В. Ломоносова занял пятую строчку списка лучших в 2015 году университетов развивающихся стран по версии британского академического журнала Times Higher Education.

В прошлом году столичный вуз располагался на 10-й строчке. Всего в список попали семь российских высших учебных заведений. Московский инженерно-физический институт расположился на 13 месте, Новосибирский государственный университет - на 34, Санкт-Петербургский государственный университет - на 64.

Кроме того, Московский физико-технический институт оказался на 69 строчке, Уфимский государственный авиационный технический университет расположился на один пункт ниже - 70, и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана попал на 90 место.

Первые две строчки рейтинга заняли Пекинский университет и также расположенный в столице КНР университет Цинхуа. Третье место досталось турецкому Техническому университету Среднего Востока. На четвертой строчке расположился Кейптаунский университет в ЮАР.

Ранее M24.ru сообщало, что в общемировом рейтинге университетов Times Higher Education МГУ занял 196-ое место. В прошлогоднем списке МГУ находился в группе учебных заведений, разделивших позиции с 226-ой по 250-ую. Кроме того, этой осенью МГУ занял 114 место в списке двухсот лучших вузов мира по версии рейтинга QS World University Rankings.

До 2010 года Times Higher Education и британская консалтиногвая компания Quacquarelli Symonds (QS) вместе составляли рейтинг под названием World University Rankings. Затем компании прекратили сотрудничество. Вместо одного рейтинга появилось два: THE World University Rankings от Times Higher Education и QS World University Rankings от Quacquarelli Symonds. Последний ранжирует университеты по активности и качеству научной деятельности, по мнению работодателей и карьерному потенциалу, по уровню преподавания и интернационализации.