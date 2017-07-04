Сборная Москвы одержала победу в V национальном чемпионате WorldSkills

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Сергей Собянин предложил наградить победителей чемпионата WorldSkills призом в 400 тысяч рублей. Призеры должны получить 200 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

"Если мы хотим, чтобы ребята стремились к рабочим профессиям, обеспечивая себе надежное будущее в нашем непростом мире, надо ребят поощрять. Предлагаю победителей наградить призом в 400 тысяч рублей, призеров – 200 тысяч рублей. И закрепить это решение и на будущий чемпионат, чтобы ребята знали, к чему стремиться", – сказал мэр столицы.

Сборная Москвы одержала победу в V национальном чемпионате среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений WorldSkills.

"В последние два года московская команда молодых профессионалов занимает первые места. Заняла первое место и в этом году. Речь идет о таких профессиях, как столяр, плотник, слесарь, ремонтные работы, автомобили,

авиационные техники, работа с композитными материалами – все традиционные и новые специальности. Очень важно для экономики в целом страны, и для экономики Москвы", – подчеркнул Собянин.

Национальный чемпионат Worldskills Russia проводится в России с 2013 года. Участниками становятся студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники от 10 до 17 лет. Цель чемпионата – сделать рабочие профессии более популярными во всем мире и создать условия для развития высоких профессиональных стандартов.

