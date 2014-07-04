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Общество

04 июля 2014, 17:29

Минздрав не планирует проводить антинаркотические рейды в вузах - Брюн

образование МГИМО наркотики Евгений Брюн ГИТИС

Фото: m24.ru

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн опроверг заявления СМИ о том, что в творческие вузы были разосланы письма с рекомендациями усилить антинаркотическую пропаганду.

"Никакие рекомендации в творческие вузы мы не отправляли. На данный момент министерство вообще ничего подобного не планирует делать", - сказал Брюн.

Он рассказал, что, действительно, люди творческих специальностей сильнее подвержены риску заболевания наркоманией по сравнению с представителями других направлений. Однако Брюн добавил, что из этого вовсе не следует, что журналисты и актеры больше употребляют наркотики.

Кроме того, по его словам, ГИТИС и МГИМО не отказывались от сотрудничества с министерством здравоохранения. "Другое дело, что они просто не обращались к нам с просьбой проведения профилактических мероприятий", - пояснил Евгений Брюн.

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