Записать детей в школы можно вплоть до 1 сентября

Родители, которые не успели записать своих детей в первые классы московских школ, смогут сделать это вплоть до 1 сентября - свободные места еще есть. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Ольга Голодец.

"Те дети, которые за лето приедут в столицу или по каким-то причинам не принимавшие участие в электронной записи, будут записаны до 1 сентября. Свободные места есть", - передает РИА Новости слова Голодец.

Все желающие поступить в первые классы, которые уже подали заявки, уже зачислены, добавила она.

"Считаю, новая система удалась. Хотя поначалу были сбои, чаще всего с домашними адресами. У нас был случай, когда ребенок оказался прописан на рынке", - рассказала Голодец.

Систему электронной записи детей в первые классы запустили в Москве 15 декабря 2011 года, в январе записанных через интернет детей начали зачислять в школы. Прием заявлений через интернет завершился 24 марта, этой возможностью воспользовалось около 90 процентов родителей будущих первоклассников. Сейчас продолжается запись через окружные службы.