В столичных школах могут появиться постоянные занятия по фигурному катанию

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В столичных школах могут запустить постоянные уроки по фигурному катанию. Об этом M24.ru сообщил глава департамента образования Исаак Калина. По его словам, школам разрешат делать сдвоенные уроки, чтобы дети успевали вернуться с катка и переодеться для других занятий.

"Школьники будут ходить на каток для того, чтобы заниматься фигурным катанием во время физкультуры. Разрешим для этого даже делать сдвоенные уроки, чтобы ученики могли успевали вернуться и переодеться для занятий", - заявил Калина. По его словам, уроки фигурного катания будут проходить на городских катках.

Нанимать специальных тренеров для этих занятий не придется. "Как оказалось, многие наши преподаватели по физкультуре серьезно занимались фигурным катанием. В каждой школе работает по 7-10 физруков, у них разная специализация, но есть и те, кто может научить катанию на коньках", - рассказал Калина.

Отметим, что фигурист Евгений Плющенко по просьбе Минобрнауки сейчас разрабатывает авторскую программу по физкультуре для детей и методические рекомендации для школ. Пока же спортсмен проводит мастер-классы для столичных школьников. Проект под названием "Уроки на коньках с Евгением Плющенко" стартовал в ноябре 2014 года и продлится до апреля.

По словам руководителя департамента культуры Сергея Капкова, мастер-классы для школьников также проходят во многих столичных парках. Правда, они в основном платные. Так, на катке "Лед" в "Сокольниках" открыли секцию фигурного катания для детей в возрасте от 3,5 до 12 лет. Одно занятие стоит 1000 рублей. Также научиться кататься дети могут в платной секции школы зимних видов спорта "Снежный барс" в Измайловском парке. Стоимость занятий: 500 рублей за урок фигурного катания, 400 рублей за урок по катанию на коньках. На ледовой площадке в Парке Горького также можно изучить азы фигурного катания. Есть три возрастные группы для детей: 4-8, 5-12 и 13-17 лет. Максимальный размер группы - 20 человек. Стоимость занятий для малышей - 200 рублей за урок, для детей от пяти лет - 500 рублей.





Глава комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что в столичных школах сейчас нет системной программы обучения катанию на коньках. "На мой взгляд это было бы полезно, главное, чтобы был проработан вопрос безопасности детей во время уроков", - заявил депутат.

Начальник Юго-Западного окружного управления образования Михаил Случ рассказал M24.ru, в рамках пилотного проекта под руководством Евгения Плющенко сейчас фигурным катанием занимаются ученики только одной из московских школ на юго-западе. "От родителей по этому поводу только позитивные отзывы. Если проект будет успешным, я полагаю, что во многих школах появятся занятия на катке, правда, уже к следующей зиме", - заявил он.

По словам замглавы Московского родительского комитета Руслана Ткаченко, даже если сейчас немногие учителя физкультуры способны провести полноценные уроки по фигурному катанию, многих из них можно быстро научить базовым элементам для занятий. "Опять же не обязательно учить детей сложным элементам, можно развивать выносливость и давать нагрузку на сердце, гоняя детей кругами по катку", - отметил эксперт.

В целом занятия на коньках будут полезны для школьников, полагает Ткаченко. "Это расширяет перечень навыков, которые дети могут получить в рамках школьной программы, я это поддерживаю", - пояснил эксперт.

Председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин отметил, что детям будет очень полезно заниматься сезонными видами спорта. "То есть осенью и весной можно бегать и заниматься на свежем воздухе, а зимой кататься на коньках и лыжах", - пояснил эксперт.

Он добавил, что в школьные занятия на катке нужно включать только простейшие элементы – баланс, перемещение на льду и так далее. "Этого достаточно, чтобы в будущем спокойно чувствовать себя на катке с друзьями", - пояснил эксперт. Панин также отметил, что катки или дворовые коробки есть почти в каждой школе или в ближайших дворах, необязательно идти всем классом в парк.

Дарья Миронова, Марина Курганская