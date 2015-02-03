Физика и экономика: Какие курсы можно изучать с помощью iTunes U

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Московский физико-технический институт обновил свой раздел в iTunes U (программа для просмотра лекций вузов), добавив новый блок курсов по физике.

M24.ru выяснило, какие еще вузы бескорыстно делятся знаниями, как iTunes U помогает студентам и что нужно сделать, чтобы ваши лекции увидел мир.

Как рассказал M24.ru руководитель видеостудии МФТИ Александр Купцов, в iTunes U появились лекции по механике, оптике (плюс семинары), электричеству и защите информации. "Эти курсы вкупе с существующими покроют всю программу бакалавриата по физике", - добавил он.

Напомним, что вначале вуз выложил лекции по:

Дискретному анализу,

Физике твердого тела,

Комбинаторике,

Комплексному анализу,

Квантовой физике,

Теории поля,

Квантовой механике,

Термодинамике.

В каждом курсе есть несколько видеозаписей (от 10 до 18) продолжительностью около часа, необходимые формулы и задачи для самостоятельного решения. По словам Купцова, также появились конспекты в формате pdf с отдельно сверстанными графиками и формулами, задачи и экзаменационные билеты.

Стоит отметить, что Физтех стал первым российским вузом, который разместил свои курсы в iTunes U, это произошло в начале 2014 года.

Завлабораторией инновационных образовательных технологий МФТИ Тарас Пустовой в разговоре с M24.ru отметил, что по итогам года самыми популярными курсами оказались "Теория поля" и "Термодинамика" – совокупное число загрузок этих курсов составило порядка 30 тысяч, а число подписчиков достигло 12 тысяч.

Кто делает лекции для МФТИ

"Почти все лекции делают студенты: записывают, монтируют", - сказал Пустовой. При этом сначала курсы появились не в iTunes - у Физтеха есть собственный лекторий, где представлено значительно больше предметов. Руководитель видеостудии МФТИ добавил, что эти материалы также планируется перенести в iTunes, правда, сроки пока не установлены.

Кстати, помимо переноса записей, специалисты планируют запустить четыре новых курса на платформе Coursera (аналог iTunes U), до 20 курсов для лектория и разработать мобильные приложения для Android и iOS.

Как мне загрузить свои лекции в iTunes

Загрузить свои курсы в iTunes U можно двумя путями. Первый – для всех, у кого есть Apple ID. Достаточно заполнить информацию в личном кабинете, установить логотип, создать план занятий (он послужит основой для последующих публикаций)и все - можно загружать файлы (аудио, видео, тексты, изображения и ссылки). Максимальный размер - 2 Гб.

Однако для рядовых пользователей есть ряд ограничений: например, общий размер всех файлов не должен превышать 20 Гб, на главной странице iTunes U нет логотипа, а лекции не индексируются в поиске.

Поэтому есть второй путь - стать официальным поставщиком контента. Для этого нужно оставить заявку на сайте Apple, указать несколько должностных лиц, заполнить профиль учебного заведения, подписать договор между вузом и Apple, создать свою домашнюю страницу и готово - можно загружать.

Добавим, что более подробная схема регистрации в iTunes U есть здесь.

Какие вообще вузы есть в iTunes U

В iTunes U есть лекции и материалы Стэнфордского и Йельского университетов, Массачусетского технологического института, Оксфорда, Открытого университета в Великобритании, Нью-Йоркского музея современного искусства, библиотеки Конгресса и Кембриджа.

Из российских вузов, кроме МФТИ, есть филиал РАНХиГС, НИУ "Высшая школа экономики" и Челябинский государственный университет. Также в iTunes U есть российские учреждения среднего образования – Бауманский лицей, "Образовательный центр "Газпром", гимназия "Юниверс" и столичная школа №356.

В пресс-службе Apple отмечают, что всего в iTunes U есть около 10 тысяч курсов - это больше миллиона образовательных файлов, причем количество загрузок уже превысило отметку в 1,3 миллиарда. Лекции используют свыше тысячи образовательных учреждений во всем мире.

Кстати, приложение University доступно не только на компьютере: лекции можно смотреть и в дороге на iPhone и iPad.

Сергей Блохин