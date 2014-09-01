Три четверти россиян довольны школьным образованием - опрос

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Три четверти россиян, чьи дети учатся в школе, довольны уровнем преподавания и справедливостью выставления оценок, говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ.

Большинство родителей учащихся в целом удовлетворены тем, как организован учебный процесс, а также психологическим климатом в школьном коллективе.

При этом более половины опрошенных отметили, что их участие в школьной жизни ребенка обычно связано с проверкой дневника. Чуть менее (49%) регулярно посещают различные торжественные мероприятия. Кроме того, 45% россиян ходят на родительские собрания и общаются с учителями и с классным руководителем. Родительские собрания считают полезными 85% респондентов.

Со списком предметов, которые изучают их дети, хорошо знакомы 41% опрошенных. Однако пятая часть респондентов призналась, что ничем из вышеперечисленного они не занимаются, при этом малообразованные участники опроса говорили об этом чаще, чем люди с высшим образованием.

В целом опрошенные позитивно оценили организацию учебного процесса в школе. Больше всего респонденты довольны расписанием занятий (84%) и перечнем дисциплин (80%). А вот менее всего родителям нравится уровень подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ. 49% опрошенных оценили этот критерий положительно, а 21% - отрицательно, остальные затруднились ответить.

Согласно опросу, большинство родителей не имеют нареканий и к психологическому климату в школе. Взаимоотношения между учениками в классе, а также общение классного руководителя с детьми удовлетворяют 84% опрошенных. Кроме того, 81% респондентов довольны, как администрация школы выстраивает диалог с родителями и учениками.