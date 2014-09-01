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Москва 24

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Общество

01 сентября 2014, 08:20

В школах начались торжественные линейки по случаю Дня знаний

образование школьники День знаний

В День знаний в московские школы пойдут около 850 тысяч учеников

В российских школах начались торжественные линейки по случаю Дня знаний – 1 сентября.

После мероприятий в учебных заведениях пройдут "уроки мужества", посвященные столетию Первой мировой войны.

Отметим, что 10 школ из-за отсутствия собственных дворов попросили на время линеек перекрыть расположенные рядом участки дороги. Список учебных заведений, возле которых перекроют дороги, можно увидеть здесь. Движение машин остановят примерно на час.

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Ранее Сергей Собянин заявлял, что в школу 1 сентября в столице пойдут 93 тысячи детей. Кроме того, в Москве 1 сентября откроются 8 новых школ. Самое крупное учебное заведение на Мичуринском проспекте будет рассчитано на 900 мест. Добавим, что всего День знаний отметят 19 миллионов школьников и студентов.

Как уже сообщало M24.ru, 1 сентября поздравит школьников столичный метрополитен: детей будут приветствовать звоном колокольчика и дарить им цветы и сувениры в честь начала учебного года. Для юных пассажиров уже приготовлены 4 тысячи подарков.

Инновации в школах Москвы

Кстати, с 1 сентября школьников ожидает несколько изменений: в городе открылись восемь новых школ,большинство средних учебных заведений города переходит на пятидневную неделю, каникулы у учеников в одни и те же даты, и, кроме того, все образовательные учреждения Москвы должны перейти на типовую систему сайтов.

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