В школах начались торжественные линейки по случаю Дня знаний

В День знаний в московские школы пойдут около 850 тысяч учеников

В российских школах начались торжественные линейки по случаю Дня знаний – 1 сентября.

После мероприятий в учебных заведениях пройдут "уроки мужества", посвященные столетию Первой мировой войны.

Отметим, что 10 школ из-за отсутствия собственных дворов попросили на время линеек перекрыть расположенные рядом участки дороги. Список учебных заведений, возле которых перекроют дороги, можно увидеть здесь. Движение машин остановят примерно на час.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в школу 1 сентября в столице пойдут 93 тысячи детей. Кроме того, в Москве 1 сентября откроются 8 новых школ. Самое крупное учебное заведение на Мичуринском проспекте будет рассчитано на 900 мест. Добавим, что всего День знаний отметят 19 миллионов школьников и студентов.

Как уже сообщало M24.ru, 1 сентября поздравит школьников столичный метрополитен: детей будут приветствовать звоном колокольчика и дарить им цветы и сувениры в честь начала учебного года. Для юных пассажиров уже приготовлены 4 тысячи подарков.



Инновации в школах Москвы

Кстати, с 1 сентября школьников ожидает несколько изменений: в городе открылись восемь новых школ,большинство средних учебных заведений города переходит на пятидневную неделю, каникулы у учеников в одни и те же даты, и, кроме того, все образовательные учреждения Москвы должны перейти на типовую систему сайтов.