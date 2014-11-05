Коллектив Музея кино просит общественность вмешаться в конфликт

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Коллектив Музея кино призывает кинематографическую общественность и руководителей столичных музеев обсудить конфликт, разгоревшийся в музее после смены руководства, говорится в специальном заявлении, обнародованном сегодня.

Сотрудники музея обращаются к общественным кинематографическим организациям, союзам и гильдиям с просьбой "поддержать предложение о созыве расширенного заседания Общественного совета музея, назначенного Министерством культуры РФ, с участием видных кинематографистов и руководителей музеев Москвы для обсуждения нынешней ситуации в Музее кино и его реальных перспектив". Текст обращения имеется в распоряжении M24.ru.

В письме подчеркивается, что в феврале 2005 года секретариат Союза кинематографистов во главе с Никитой Михалковым отказался помогать музею, оставшемуся без помещения, так как он стал "государственным учреждением".

Заседание секретариата Союза кинематографистов, на котором обсуждался конфликт, состоялось сегодня. Музей кино представляли Лариса Солоницына и ее заместитель Лариса Баженова. Большинство собравшихся поддержали назначение нового директора музея. В итоговом документе содержится призыв к научным сотрудникам музея отозвать свои заявления.

Напомним, Ларису Солоницыну назначили директором Музея кино 1 июля этого года. Конфликт между руководством и коллективом учреждения достиг своего пика в октябре, когда научные сотрудники музея уволились в полном составе в знак протеста против политики нового директора.

В защиту коллектива Музея кино и Наума Клеймана выступили кинематографисты со всего мира. Опубликовано уже два открытых письма к Владимиру Мединскому, Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Среди подписантов - актриса Тильда Суинтон, режиссер Марк Казинс, художественный руководитель Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо. Они просят российское правительство изменить свои решения и сохранить уникальный коллектив Музея кино.