На Поклонной горе откроют мемориал солдатам, погибшим на чужбине

Возвращение советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: ИТАР-ТАСС
Мемориал солдатам Отчества, погибшим за его пределами после окончания Второй мировой войны, будет установлен в Москве на Поклонной горе в феврале 2014 года, в канун 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
На 55-ти стелах будут высечены имена более чем 30 тысяч советских и российских солдат и офицеров, сложивших головы в локальных войнах от Кореи до Южной Осетии. Об этом сообщает в четверг "Интерфакс" со ссылкой на главу Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений Героя Советского Союза Бориса Громова.
"Это фамилии не только тех, кто погиб в Афганистане, но и во всех локальных конфликтах, в которых участвовали наши военнослужащие после Второй мировой войны", - приводит агентство слова Громова, который был последним командующим дислоцированной в Афганистане 40-й армии.
Помимо стел на Поклонной горе откроют две скульптуры, которые все вместе образуют мемориал павших участников локальных войн, сказал Громов.
Отметим, что похожий мемориал на постсоветском пространстве уже 17 лет существует в столице Белоруссии, на острове Слез в центральной части города. Там он называется "Сынам Отчизны, погибшим за ее пределами".
На 15 февраля 2014 года в Москве запланировано шествие ветеранов локальных войн от Пушкинской до Манежной площади с возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата, а также торжественное собрание в Кремлевском дворце, куда будут приглашены руководители государства. К годовщине также планируется выпустить памятные медали Минобороны России.