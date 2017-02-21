Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 09:49

Безопасность

Пятый полк ЗРС С-400 начал боевое дежурство в Подмосковье

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пятый полк, вооруженный зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф", начал боевое дежурство в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Грозное оборонительное орудие прибыло в место постоянной дислокации с полигона "Капустин Яр" по железной дороге – предварительно военные провели начальные боевые стрельбы и убедились в исправности системы.

Еще четыре ЗРС поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в текущем году. С-400 "Триумф" создана для обеспечения противовоздушной обороны и прикрытия промышленных зон, энергетики, живой силы, транспортных коммуникаций и других стратегически важных объектов.

Ранее сообщалось, что Минобороны России намерено создать новую дивизию ПВО, которую разместят в Арктике уже в следующем году. Эксперты считают, что новая дивизия возьмет на себя охрану северного направления от Новой Земли до Чукотки и обеспечит безопасность дальних подступов к Центральному экономическому району России и Уралу.

