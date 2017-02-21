Пятый полк ЗРС С-400 начал боевое дежурство в Подмосковье

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пятый полк, вооруженный зенитно-ракетной системой С-400 "Триумф", начал боевое дежурство в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Грозное оборонительное орудие прибыло в место постоянной дислокации с полигона "Капустин Яр" по железной дороге – предварительно военные провели начальные боевые стрельбы и убедились в исправности системы.

Еще четыре ЗРС поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в текущем году. С-400 "Триумф" создана для обеспечения противовоздушной обороны и прикрытия промышленных зон, энергетики, живой силы, транспортных коммуникаций и других стратегически важных объектов.