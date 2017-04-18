Подразделения ПВО Москвы подняты по тревоге

Фото: ТАСС
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Москвы подняты по учебной тревоге, передает ТАСС.
В учениях участвуют зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и комплексы "Панцырь С". Мероприятия проводятся в качестве итоговой проверки за зимний период обучения.
Для того, чтобы сымитировать реальную боевую обстановку, против подразделений ПВО работают мобильные генераторы помех.
В общей сложности в учениях участвуют более тысячи солдат и 100 единиц техники.
Небесный щит
Новый зенитно-ракетный полк, вооруженный новейшими С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье 11 января этого года. Подразделение ПВО дислоцируется на полигоне Капустин Яр.
Боевые расчеты полка обеспечивают противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России. В Минобороны подчеркнули, что главная задача зенитных ракетных полков – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.