Подразделения ПВО Москвы подняты по тревоге

Фото: ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Москвы подняты по учебной тревоге, передает ТАСС.

В учениях участвуют зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и комплексы "Панцырь С". Мероприятия проводятся в качестве итоговой проверки за зимний период обучения.

Для того, чтобы сымитировать реальную боевую обстановку, против подразделений ПВО работают мобильные генераторы помех.

В общей сложности в учениях участвуют более тысячи солдат и 100 единиц техники.