Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 21:22

Безопасность

Подразделения ПВО Москвы подняты по тревоге

Фото: ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Москвы подняты по учебной тревоге, передает ТАСС.

В учениях участвуют зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и комплексы "Панцырь С". Мероприятия проводятся в качестве итоговой проверки за зимний период обучения.

Для того, чтобы сымитировать реальную боевую обстановку, против подразделений ПВО работают мобильные генераторы помех.

В общей сложности в учениях участвуют более тысячи солдат и 100 единиц техники.

Небесный щит

Новый зенитно-ракетный полк, вооруженный новейшими С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье 11 января этого года. Подразделение ПВО дислоцируется на полигоне Капустин Яр.

Боевые расчеты полка обеспечивают противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России. В Минобороны подчеркнули, что главная задача зенитных ракетных полков – противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

оборона

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика