Россия усилит систему ПВО двумя баллистическими ракетами

Российская система ПВО пополнится двумя новейшими жидко- и твердотопливными баллистическими ракетами, которые способны преодолевать любые перспективные системы ПРО. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Сообщения об испытаниях прототипов новой твердотопливной ракеты поступали и раньше, однако не были официально подтверждены. "Эта ракета создается с максимальным использованием и развитием уже имеющихся заделов и технологических решений, полученных при разработке ракетных комплексов пятого поколения, что существенно сокращает сроки и затраты на ее создание", – заявил Каракаев.

Командующий РВСН отметил, что жидкотопливная ракета, возможно, будет использована в качестве высокоточного оружия в неядерном оснащении.

В настоящее время Россия занимается перевооружением ракетных комплексов "Тополь-М" и твердотопливных межконтинентальных ракет PC-24 "Ярс". По словам Каракаева, в 2012 году доля новых ракетных комплексов в арсенале составит 98%, передает "Интерфакс".