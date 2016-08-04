Химический полигон планируют создать в 70 километрах от Москвы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) планируют создать в Московской области профильный полигон международного уровня. Об этом сообщил журналистам начальник РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Эдуард Черкасов, передает "Интерфакс".

По его словам полигон планируется создать на базе 282-го учебного Трансильванского Краснознаменного ордена Александра Невского центра войск радиационной, химической и биологической защиты, расположенного в поселке Большое Буньково Московской области в 70 километрах от Москвы.

Сейчас в России действует химполигон Песочный, расположенный в Костромской области. Он создан недавно для проведения международных соревнований "Безопасная среда" в рамках Международных армейских игр.