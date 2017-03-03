Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел провели переговоры впервые после заморозки отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Разговор прошел по телефону, стороны обсудили проблемы безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых оборонным ведомством России.

Герасимов обратил внимание на озабоченность РФ в связи с усилением активности Североатлантического союза вблизи границ государства, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО.

Начальник Генштаба также проинформировал собеседника о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые планирует провести Минобороны РФ в 2017 году.

По словам представителей ведомства, стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности обстановки в Европе. Герасимов и Павел также договорились о продолжении подобных контактов.