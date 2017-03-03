Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел провели переговоры впервые после заморозки отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Разговор прошел по телефону, стороны обсудили проблемы безопасности, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых оборонным ведомством России.
Герасимов обратил внимание на озабоченность РФ в связи с усилением активности Североатлантического союза вблизи границ государства, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО.
Начальник Генштаба также проинформировал собеседника о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые планирует провести Минобороны РФ в 2017 году.
По словам представителей ведомства, стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности обстановки в Европе. Герасимов и Павел также договорились о продолжении подобных контактов.
В начале 2017 года прошел ряд встреч и переговоров, которые были призваны снова наладить контакт между РФ и альянсом. Так 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Сергея Лаврова и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тогда министр иностранных дел России отметил, что расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе.
До этого НАТО выразило намерение начать диалог с РФ, но вести его "с позиции силы".