Британские студенты сняли мультфильм по "Доктору Живаго"

Видео: youtube/пользователь: Vintage Books

Британские студенты сняли мультфильмы на сюжеты произведений русской классики. В конкурсе, который проводился в Кенсингтонском университете, победила короткометражная экранизация романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго". Результаты были опубликованы на сайте издания Creative Review.

Команда Флоры Колтон, победившая в конкурсе, получила премию в одну тысячу фунтов. Жюри отметило "оригинальный стиль ролика, ощущение драмы, а также успешно реализованные технические задачи". На втором месте оказалась анимационная короткометражка по роману "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, на третьем – работа по "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова.

Ролики были выложена на YouTube-канале издательства Vintage Books, которое поддерживало проведение конкурса. В 2017 году Vintage Books выпустит серию книг из шести романов русской классики в дизайнерском оформлении к 100-летию Октябрьской революции.