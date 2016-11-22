Товарищ профессор: лекция о классово сознательных философах 1920–1930 годов

Красные профессора, буржуазные попутчики: как было устроено философское воспроизводство?

Дата: 22 ноября в 19:30.

Место: Центр авангарда (Серпуховской Вал, 24, корпус 2).

Афиша фильма "Уплотнение" (1918).Фото: kinopoisk.ru

Ради чего идти: чтобы узнать о создании советских учебных заведений для идеологической подготовки, например, Института красной профессуры. Первые революционеры столкнулись с серьезной проблемой: в сфере образования и науки были заняты "старые" кадры, получившие признание при царском режиме. Воспитание новых философов стало одной из первоочередных задач.

Что еще: лекцию прочитает Мария Меньшикова, философ, специалист по советской философии 1920–1930 годов.

Цена: вход свободный.

Подробности о лекции можно узнать на странице мероприятия в Facebook.