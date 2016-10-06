Почему роман "Война и мир" считается великим – расскажет журналист Леонид Клейн

Журналист, радиоведущий и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Леонид Клейн наконец ответит на вопрос – почему роман "Война и мир" считается великим. Об этом сообщается проекта Лекторий "Самое важное".

Клейн постарается ответить на главный вопрос, который мучает всех школьников – в чем секрет популярности одного из величайших произведений русской литературы и в чем заключается главное достижение Льва Николаевича Толстого.

Лекция пройдет в рамках курса "Интеллектуальные и культурные бренды". Спикерами курса являются известные ученые, писатели, журналисты и деятели культуры.