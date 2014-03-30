"Древний Радонеж" стал федеральным объектом культурного наследия

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"Древний Радонеж" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья стал объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно тексту распоряжения, опубликованному на сайте российского правительства, в границы достопримечательного места включаются крепость Радонеж, Преображенская церковь, церковь Воздвижения и прилегающая к ним территория.

По мнению Минкульта, выступившего автором законопроекта, утверждение статуса обеспечит сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объекта культурного наследия, связанного с историей города Радонежа.