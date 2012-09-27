Кинотеатр "Форум" и депо Николаевской ЖД признали памятниками культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Кинотеатр "Форум" и Круговое депо Николаевской железной дороги признаны объектами культурного наследия столицы.

Это решение принято на заседании Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в границах зон охраны памятников культуры, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание кинотеатра "Форум" планируется отреставрировать. От построенного в 1914 году кинотеатра сохранился только фасад, задняя часть здания полностью разрушена. После реставрации кинотеатр планируется использовать по назначению - в нем появится кинозал, оборудованный по последнему слову техники.

Круговое депо Николаевской железной дороги было построено в середине XIX века по проекту выдающегося русского зодчего Тона.