В центре отреставрируют 47 объектов культурного наследия

В центре Москвы планируют обновить 47 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба центрального округа. Ремонт в 10 объектах сделают за счет городского бюджета, в 37 – за счет средств собственников и пользователей зданий.

Так, за счет государства планируется подготовить проекты по следующим объектам:

улица Варварка, дома 2, 4 и 12;

улица Покровка, дом 13 строение1;

улица Забелина, дом 3, строения 2 и 8;

улица Ильинка, дом 3/8, строение 2.

Начать работы в этом году планируют на объектах:

улица Покровка, дом 50/2, строение 17;

Новая площадь, дом 12, строение 2;

Столешников переулок, дом 9 строение 5.

На средства собственников и пользователей разработают документацию по двум следующим объектам:

улица Бауманская, дом 35;

улица Садовая-Черногрязская, дом 3а, строение 1.

По 35 объектам подготовка проекта находится в завершающей стадии. В числе зданий, подлежащих реконструкции:

Армянский переулок, дом 3-5 строение 1а;

улица Малая Бронная, дом 4 строение 2;

Гранитный переулок, дом 4 строение 1;

Денежный переулок, дом 13 строение 1;

Большой Знаменский переулок, дом 2 строение 4,7;

улица Большая Лубянка, дом 14, строение 1,2;

улица Большая Ордынка, дом 14 строение 18;

Софийская набережная, дом 4, строение 1;

Страстной бульвар, дом 15/29 строение 1;

улица Станиславского, дом 13 строение 1 и другие.

Напомним, в 2014 году в Москве за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и культуры.

31 памятник был отреставрирован за счет средств частных инвесторов, 20 – федерального бюджета, три – по программе "Рубль за квадратный метр".

Работы проведены на таких известных объектах, как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Царицыне, Дом Куракиных на Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зеленый театр на ВДНХ и другие.

Как реставрируют столичные архитектурные объекты

Всего в прошлом году в городе провели реставрацию 256 памятников. В 2014 году было заведено 223 административных дела по нарушениям охраны памятников в Москве. Были выданы предписания, различные понуждающие документы, в том числе судебного характера, на работы общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

В 2015 году планируется отреставрировать 336 памятников истории и культуры. Объемы инвестиций в реставрацию превысят 30 миллиардов рублей. Несмотря на все негативные прогнозы, нет ни одного частного инвестора, который бы отказался от участия. 187 объектов находятся на стадии проведения проектно-изыскательных работ не только на 2015, но и на 2016 год.

Объекты культурного наследия, которые находятся на реставрации, могут оборудовать камерами видеонаблюдения. Министерство культуры обдумает их установку в связи с пожаром в Новодевичьем монастыре.

"Камеры могут сократить срок прибытия пожарных, а также точнее определить время возгорания. Кроме того, это усилит охрану объектов и поможет уберечь их от вандализма", - рассказал M24.ru замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Он добавил, что выявить точную причину пожара камеры вряд ли помогут, поскольку обычно они устанавливаются на некотором расстоянии от объекта наблюдения.