Ансамбль имени Игоря Моисеева получит здание в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева получит новое здание в центре Москвы. Артистам выделили помещение в 3 тысячи квадратных метров по адресу улица Тверская, дом 30/2.

Здание для школы-студии при ансамбле является объектом культурного наследия, и прежде чем Министерство культуры переведет ее в собственность ансамбля, здание будет "приведено в надлежащее состояние", сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева - первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией танцевального фольклора народов мира, в том числе еврейских, греческих, мексиканских танцев, а также танцев стран СНГ.

Основан ансамбль был в 1937 году, первыми его программами стали "Танцы народов СССР" и "Танцы прибалтийских народов".