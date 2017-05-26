Доходный дом в центре Москвы стал выявленным объектом культурного наследия

Доходный дом Шугаевой 1913 года постройки в Тверском районе столицы включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Объект находится на Садово-Самотечной улице. Здание имеет семь этажей и несколько входов, устроена проездная арка во двор.

Автор проекта – архитектор Василий Волокитин. Это был дом с комфортабельными квартирами и помещениями под магазины на первом этаже. Оригинальное оформление отличают элементы готической архитектуры: фасады украшены изображениями средневековых рыцарей, геральдических знаков и львов. Наиболее интересна скульптура рыцаря с мечом. Памятник представляет собой образец дома в стиле модерн.

Нынешние фасады здания сохранили первоначальное оформление.

