26 мая 2017, 18:56

Культура

Доходный дом в центре Москвы стал выявленным объектом культурного наследия

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Доходный дом Шугаевой 1913 года постройки в Тверском районе столицы включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Объект находится на Садово-Самотечной улице. Здание имеет семь этажей и несколько входов, устроена проездная арка во двор.

Автор проекта – архитектор Василий Волокитин. Это был дом с комфортабельными квартирами и помещениями под магазины на первом этаже. Оригинальное оформление отличают элементы готической архитектуры: фасады украшены изображениями средневековых рыцарей, геральдических знаков и львов. Наиболее интересна скульптура рыцаря с мечом. Памятник представляет собой образец дома в стиле модерн.

Нынешние фасады здания сохранили первоначальное оформление.

Доходные дома в Хамовниках станут частями жилого комплекса после реконструкции.

Комплекс из трех строений появится в Малом Левшинском переулке. Там построят семиэтажное здание с облицовкой из светлого керамического кирпича и натурального камня, особенности окружающей исторической застройки при этом сохранят.

У шестиэтажного здания бывшего доходного дома появится общий с новым корпусом холл. Третье строение – вновь выявленный объект культурного наследия – двухэтажный доходный дом 1874, 1895 годов постройки в Кропоткинском переулке.

объекты культурного наследия культурное наследие доходные дома новости культурного мира

