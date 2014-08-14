За год в Москве провели археологические исследования на 73 объектах

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С августа 2013 года в столице и на присоединенных территориях были проведены археологические исследования на 73 объектах. При этом на 13 из них были организованы раскопки, сообщил журналистам главный архитектор Москвы Леонид Кондрашев.

Он отметил, что сейчас в городе продолжается инвентаризация археологического наследия. "Мы стремимся к тому, чтобы на территории Москвы все известные на данный момент объекты получили четко обозначенные границы, и во всех документах собственности появились обременения, связанные с этими объектами", - сказал Кондрашев. По его словам, в этом году московские власти планируют определить границы 200 объектов культурного наследия.

Главный археолог пояснил, что на территории Новой Москвы проводить инвентаризацию объектов культурного наследия сложнее, так, на присоединенных территориях всего 2 объекта федерального значения, при этом выявленных объектов культурного наследия 120. "Наши коллеги говорят о том, что около тысячи объектов архитектурного наследия может располагаться на территории Новый Москвы", - уточнил Кондрашев.

Кроме того, Леонид Кондрашев сообщил, что вся земляные работы на территории будущего парка "Зарядье" будут сопровождаться археологическими исследования. Он уточнил, что планировать проведение раскопок сейчас трудно, потому что пока нет документации на строительство парка.

"Установлено, что археологические объекты есть, но они находятся на большой глубине в толще грунтовых вод", - добавил он.

Отметим, что "Зарядье" планируется построить в 2014-2017 годах. В парке будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото.

Эти зоны будут террасами спускаться с верхнего участка парка к его нижней части, с северо-востока на юго-запад. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Напомним, что победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье" стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.