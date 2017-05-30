Познакомьтесь с новым папочкой: вышел пятый сезон "Карточного домика"

Фото: facebook/HouseofCards
Сервис Netflix выпустил пятый сезон политического сериала "Карточный домик". Об этом сообщает Independent.
В пятом сезоне будет 13 эпизодов. Все серии доступны на стриминг-сервисе Netflix.
В главных ролях по-прежнему Кевин Спейси, который играет Фрэнка Андервуда, и Робин Райт в роли его жены Клэр. А вот создатель "Карточного домика" Бо Уиллимон покинул проект.
"Познакомьтесь со своим новым папочкой", – говорит в финальном тизере сериала Фрэнк Андервуд.
Season 5. Now streaming. pic.twitter.com/J413oImBC7— House of Cards (@HouseofCards) 30 мая 2017 г.
