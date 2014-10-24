Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября 2014, 03:40

Культура

Цирк Никулина на Цветном бульваре открывает новый сезон

Фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре сегодня откроется премьерной программой "Вот это - цирк!". Верблюды, павлины и питоны - главные герои нового, 135-го по счету, сезона, сообщает ТАСС.

Режиссером, художником и автором нового представления выступил заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе. Из своего шоу "Пять континентов" он выбрал несколько номеров, адаптировав их для представления в цирке на Цветном. Подготовка программы длилась в течение трех лет.

Представление откроет "Дог-шоу" с дрессированными лайками и далматинцами, которые по команде Екатерины Запашной ходят на передних лапах, катаются с горки и толкают колесо.

Собак сменит воздушная гимнастка в кольце Мария Ефремова, затем выступят Дмитрий и Александра Оноприенко со своими дрессированными попугаями.

Также в программе - аттракцион "В гостях у шейха" с верблюдами, павлинами и питонами и "Цыганский табор", где будут дрессированные медведи и наездники в костюмах индейцев.

новый сезон представление Цирк на Цветном Бульваре время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика