"Золотой сезон" представят посетителям цирка Никулина

Фото: ИТАР-ТАСС

18 октября состоится открытие нового 134 "Золотого сезона" в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Зрителям представят программу из номеров, которые в разные годы получили только высшие награды на самых престижных мировых фестивалях циркового искусства. На одной сцене соберутся артисты, выступавшие в Париже, Пекине, Будапеште, Сан Поле и Монте-Карло.

Программа состоит из двух отделений. Всего покажут 11 номеров: "Акробаты на дорожке" от обладателей золотых наград на международных фестивалях циркового искусства в Гренобле и Москве, "Эквилибристы – рекордсмены на першах" от победителей международных фестивалей циркового искусства в Учао, Латине и Ижевске (руководит проектом народный артист России Алексей Сарач), "Дрессура лошадей", "Гимнастика на ремнях", "Групповые жонглеры", "Воздушные гимнасты на бамбуке", "Аттракцион с морскими львами". Во втором отделении, которое значительно короче первого, запланированы "Балетные вариации на канате" - приз на международном фестивале циркового искусства в Москве, "Силовая пара" - призеры чемпионата Европы по акробатике и "Аттракцион "смешанная группа хищников".



По словам режиссера-постановщика программы Оксаны Дружининой, сейчас "Золотой сезон" наполнен номерами на 70-80 процентов. В феврале программа изменится, появятся новые имена.

Кстати, первый номер – выступление акробатов под руководством Сергея Рубцова – специально адаптирован под всю программу. Этот номер был создан в 1989 году. Как отметили в цирке, сложность номера в том, что ширина дорожки, на которой выступают артисты, значительно уже спортивной, а потому прыгать на ней очень нелегко.

А участники постановки "Рекордсемн" Сарача продемонстрируют рекордные трюки, один из которых – тройной баланс, который не исполняют нигде в мире.

"Поначалу у меня были сомнения – стоит ли собирать на одной арене такое количество артистов. Но все сомнения рассеялись, так как работаем с суперпрофессионалами. Все номера светлые, позитивные. Да и сама программа получилась легкой", - сообщил журналистам генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина Максим Никулин.