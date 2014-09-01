Театр Маяковского откроет сезон спектаклем "Бесприданница"

"Афиша": Сезон в театре Маяковского откроет спектакль "Бесприданница"

Во вторник, 2 сентября, в театре имени Маяковского откроется новый 92-й сезон. Зрителям представят спектакль по пьесе Островского "Бесприданница", сообщает телеканал "Москва 24".

Премьера "Бесприданницы" состоялась в прошлом сезоне. Свою версию драматической истории о муках любви, пагубности социального неравенства и жестокости чванливого общества представил питерский режиссер, художественный руководитель Небольшого драматического театра Лев Эренбург.

Помимо сценической истории Ларисы Огудаловой зрителям "Маяковки" покажут чеховскую "Чайку", "Обыкновенную историю" по произведению Гончарова и "Русский роман" - спектакль о Льве Толстом. "Русский роман" ставит худрук театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.

В сентябре на Основной сцене выступят актеры израильского театра "Гешер", которые привезут в Москву спектакль "Диббук".

Ранее сообщалось об открытии филиала театра Маяковского - "Сцены на Сретенке". Спектакли здесь будут показывать в зале-трансформере без кулис и занавеса. "Сцена" откроется "Декалогами на Сретенке" - постановкой в стиле театра-променада.

В новое пространство с Основной сцены театра Маяковского "переедут" спектакли "Кант", "Цена", "Чудаки", "На чемоданах", "Господин Пунтила и слуга его Матти", "Не все коту масленица".