В "Сапсанах" с 1 декабря появятся вагоны премиум-класса

Фото: ИТАР-ТАСС

Во всех скоростных поездах "Сапсан" с 1 декабря 2013 года появятся вагоны премиум-класса, где кресла устроены так, что пассажиры смогут отдыхать лежа, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Вагоны премиум-класса будут размещаться в первых вагонах составов, в то время как вторые вагоны будут отданы под бизнес-класс.

В премиум-классе вместо обыкновенных кресел установлены высококомфортабельные, с индивидуальным столиком, сенсорным видеомонитором, лампой для чтения и розеткой для зарядки и подключения мобильных устройств.

Каждое кресло будет оборудовано пультом управления для регулировки наклона спинки. Кроме того, кресла будут оборудованы более широкими подлокотниками, удобным подголовником и поддержкой для ног, что позволит пассажирам отдыхать лежа.

Базовая стоимость проезда в вагоне премиум-класса от Санкт-Петербурга до Москвы составляет 8 тысяч 923 рубля, от Москвы до Нижнего Новгорода – 5 тысяч 930 рублей (без питания).

Кроме того, в обновленном поезде уже появился четырехместный салон-купе, расположенный за кабиной машиниста. Это отдельное купе с презентационной техникой и возможностью ведения переговоров.

Базовая стоимость проезда в салоне-купе от Москвы до Петербурга составляет 40 тысяч 800 рублей, а от Москвы до Нижнего Новгорода – 30 тысяч рублей (без питания).