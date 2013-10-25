В "Сапсанах" с 1 декабря появятся вагоны премиум-класса

Фото: ИТАР-ТАСС
Во всех скоростных поездах "Сапсан" с 1 декабря 2013 года появятся вагоны премиум-класса, где кресла устроены так, что пассажиры смогут отдыхать лежа, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
Вагоны премиум-класса будут размещаться в первых вагонах составов, в то время как вторые вагоны будут отданы под бизнес-класс.
В премиум-классе вместо обыкновенных кресел установлены высококомфортабельные, с индивидуальным столиком, сенсорным видеомонитором, лампой для чтения и розеткой для зарядки и подключения мобильных устройств.
Каждое кресло будет оборудовано пультом управления для регулировки наклона спинки. Кроме того, кресла будут оборудованы более широкими подлокотниками, удобным подголовником и поддержкой для ног, что позволит пассажирам отдыхать лежа.
Базовая стоимость проезда в вагоне премиум-класса от Санкт-Петербурга до Москвы составляет 8 тысяч 923 рубля, от Москвы до Нижнего Новгорода – 5 тысяч 930 рублей (без питания).
Ссылки по теме
- Сдвоенные "Сапсаны" Москва - Петербург планируют запустить в 2014 году
- Дети смогут ездить на "Сапсанах" без родителей
- В "Сапсанах" появятся места по цене плацкарта
Кроме того, в обновленном поезде уже появился четырехместный салон-купе, расположенный за кабиной машиниста. Это отдельное купе с презентационной техникой и возможностью ведения переговоров.
Базовая стоимость проезда в салоне-купе от Москвы до Петербурга составляет 40 тысяч 800 рублей, а от Москвы до Нижнего Новгорода – 30 тысяч рублей (без питания).
История вопросаВысокоскоростной электропоезд "Сапсан" серии Velaro RUS, разработанный для российских железных дорог, производится концерном Siemens. РЖД приобрели восемь составов за 276 миллионов евро. Кроме того, Siemens получила контракт стоимостью на 354 миллиона евро на техобслуживание составов в течение тридцати лет.
Первый рейс "Сапсана" состоялся в декабре 2009 года из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас эти составы курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, скорость в пути составляет до 250 километров в час. Поездка из Москвы в Петербург занимает всего 3 часа 45 минут, а из Москвы в Нижний Новгород - 3 часа 55 минут.
Сайты по теме