Улицу в Москве назовут в честь основателя самбо Анатолия Харлампиева

Одну из улиц в ТиНАО назовут в честь основателя самбо Анатолия Харлампиева. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новая улица длиной один километр появится в поселении Филимонковское между Киевским и Калужским шоссе. Недалеко от нее планируют построить крупный спортивный комплекс с залами для занятия самбо.

С предложением назвать улицу в честь спортсмена выступила префектура округов. Городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заммэра Леонида Печатникова уже одобрила эту идею.