Улицу в Москве назовут в честь основателя самбо Анатолия Харлампиева

Одну из улиц в ТиНАО назовут в честь основателя самбо Анатолия Харлампиева. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Новая улица длиной один километр появится в поселении Филимонковское между Киевским и Калужским шоссе. Недалеко от нее планируют построить крупный спортивный комплекс с залами для занятия самбо.
С предложением назвать улицу в честь спортсмена выступила префектура округов. Городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заммэра Леонида Печатникова уже одобрила эту идею.
Самбо появилось в 1938 году. Этот вид борьбы представляет собой самозащиту без оружия и включает приемы азербайджанской, грузинской, татарской, казахской, башкирской, бурятской и молдавской борьбы.
Ранее стало известно, что восемь улиц столицы получат названия, связанные с водой и корабельным делом. Семь новых улиц появятся в ТиНАО. В дачном партнерстве "Александровы пруды", которое находится неподалеку от деревни Троицкое, откроют Капитанскую, 1-ю и 4-ю Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок. Также там будет улица Александровы Пруды, 1-я и 2-я Катерные улицы. Между Коломенской улицей и улицей Речников в Нагатинском Затоне на юге города безымянный проезд станет Корабельной улицей.
Еще несколько улиц города получат названия, связанные с именами участников Великой Отечественной войны. Проектируемый проезд № 6390 в районе Кунцева будет носить имя первого Маршала Российской Федерации Игоря Сергеева. А на месте Проектируемого проезда № 6084 в Хорошевском районе расположится улица Веры Волошиной, названная в честь партизанки Великой Отечественной войны.