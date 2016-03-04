Семь пожарных депо построят в ТиНАО в этом году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Семь пожарных депо планируется построить на территории ТиНАО в этом году, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, пожарные депо на шесть машино-мест построят в Щербинке и в поселке Киевский, депо на четыре машино-места возведут в поселениях Марушкинское, Роговское, Кленовское и Первомайское.

Все объекты внесены в Адресную инвестиционную программу и будут построены за счет городского бюджета. Всего в рамках АИП в ближайшие три года в ТиНАО предусмотрено строительство 16 пожарных депо.

Ранее Владимир Жидкин сообщал, что здание префектуры в ТиНАО планируется достроить в первом полугодии 2017 года.

По его словам, в настоящее время на земельном участке площадью 2,8 га идет строительство здания префектуры. Общая площадь объекта составляет около 32 тысяч квадратных метров, ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2017 года.

Также рядом со зданием будет организована стоянка на 100 машино-мест. Префектура займет в новой постройке помещения площадью около 5 тысяч квадратных метров. Помимо этого, здесь планируется разместить концертный зал на 200 мест, столовую и кафетерий.