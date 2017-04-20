Утешение: новый альбом Принса выйдет в июне

Фото: ТАСС/PA Images\Johnny Green

Новые песни американского музыканта Принса обнаружены через год после его смерти, сообщает Reuters. Шесть ранее не публиковавшихся песен выйдут на диске 2 июня.

Посмертный альбом певца получит название Deliverance. Одноименная песня появилась в iTunes 19 апреля, пять остальных обнародуют в пятницу, 21 апреля. Эту и пять остальных песен, по информации Reuters, Принс написал между 2006 и 2008 годами при помощи музыканта Иэна Боксилла.

Боксилл выразил надежду на то, что новый альбом Принса принесет утешение его поклонникам.

Сообщение о смерти Принса появилось в апреле 2016 года. Позже выяснились причины его смерти – музыкант принимал опиоид, выписанный врачом.