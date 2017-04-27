Российские спортсмены смогут выступить на ЧМ-2017 под нейтральным флагом

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на чемпионате мира 2017 года. Об этом сказал глава организации Дмитрий Шляхтин, передает ТАСС.

Двенадцать российских легкоатлетов, считая Дарью Клишину и Юлию Степанову, получили разрешения выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Всего российские атлеты, отметил Шляхтин, подали более ста заявок на выступления под нейтральным флагом. Семнадцать спортсменов получили официальный отказ, 12 были допущены, по остальным идет проверка.

Допуск к соревнованиям получили, помимо Степановой и Клишиной, Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что российские спортсмены не смогут выступать на чемпионате мира 2017 года в Лондоне под национальным флагом.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.