Хоккейное "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Уфе, закончилась со счетом 2:1.

Счет в первом периоде открыли "бело-голубые" – на 19-й минуте отличился Мартиньш Карсумс. Уфимцам удалось отыграться во втором периоде, благодаря усилиям Сами Леписте, а в третьем периоде победную шайбу забросил Максим Майоров.

"Динамо" находится на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 51 очко.