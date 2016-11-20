Сергей Ковалев проиграл бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF

Фото: Joe Camporeale\Zuma\ТАСС

Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Один из самых ожидаемых боев года, состоялся в Лас-Вегасе (США). Судьи отдали победу американцу единогласным решением со счетом 114-113. Таким образом, Ковалев не защитил принадлежавшие ему титулы.

Это первое поражение в карьере россиянина на профессиональном ринге. У Ковалева 30 побед и 1 ничья. Уорд, который младше оппонента на год, ранее был чемпионом WBA (Super) во втором среднем весе. Для него это 31-я победа в 31 бою.