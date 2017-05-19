Самокатный экстрим и фото с Забивакой: москвичей ждут спортивные выходные

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Москвичей 20–21 мая ожидают спортивные выходные. Горожане поучаствуют в спортивных мастер-классах, смогут бесплатно сходить в музеи спорта и взять автографы футболистов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Что ждет москвичей в "Лужниках"

20 мая в Олимпийском комплексе пройдут соревнования по воркауту, шахматам, городошному спорту и самокатному экстриму. Также в "Лужниках" состоятся состязания по катанию по рампе на роликах, скейтбордах и BMX.

Главные мероприятия будут посвящены Всероссийскому дню массового футбола. Гостей ждут футбольные аттракционы и показательные выступления по уличному фристайлу.

В 10:00 известные спортсмены начнут уроки футбола для школьников от шести до 10 лет. Юные спортсмены будут отрабатывать упражнения на специально оборудованных площадках-станциях. В 12:30 посетители смогут получить автографы российских футболистов. Помимо этого, в зоне презентации Кубка конфедераций можно будет сфотографироваться с талисманом чемпионата мира по футболу – волком Забивакой.

Там же пройдет любительский турнир по мини-футболу. По данным организаторов, в нем примут участие 350 команд в трех возрастных группах (до 16 лет, 17–20 лет, от 21 года и старше). Победителей наградят билетами на столичные матчи Кубка конфедераций. Матчи будут идти одновременно на нескольких полях.

В этот же день на третьем поле состоятся финальные матчи Московской школьной футбольной лиги.

Спортивная ночь

20 мая с 18:00 до полуночи в Государственном музее спорта посетителям расскажут про зарождение футбола и хоккея в Российской империи. Там же можно будет узнать про комплекс ГТО и национальные игровые забавы. Экскурсии по музею тоже будут бесплатными. В выставочных залах гости увидят кубки и медали, завоеванные Львом Яшиным, Александром Рагулиным и Валерием Харламовым. В Зале олимпийской славы покажут экспонаты с Олимпийских игр, начиная с 1980-х годов.

Для участия в акции "Ночь в музее" нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 995-35-50.

Бильярд и акробатический рок-н-ролл

В спорткомплексе "Олимпийский" с 09:00 до 16:30 20 мая пройдут финальные встречи Международного бильярдного турнира на Кубок мэра Москвы. Церемония награждения и закрытия турнира начнется в 17:00.

В субботу с 10:00 во дворце спорта "Мегаспорт" москвичей ждет чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу. Среди участников чемпионата – сильнейшие спортсмены из 13 стран Европы, США и Ливана. Они будут соревноваться в номинациях "М-класс-микст", "буги-вуги: мужчины и женщины" и "буги-вуги: сеньоры".

Самый массовый в России забег

В воскресенье, 21 мая, в "Лужниках" пройдет Московский полумарафон в рамках первого всероссийского полумарафона "За бег" – самого массового забега в России. Бегуны одновременно стартуют в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Им предстоит пробежать 21,1 километра. В столице будут дистанции и попроще – длиной в десять, пять и три километра.

Участники пробегут по набережным Москвы-реки с видом на собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль, по Лужнецкой, Саввинской и Краснопресненской набережным.