Главный билетный центр Кубка конфедераций открыли в Москве

Главный билетный центр Кубка конфедераций-2017 открыли в Москве, сообщает телеканал "Москва 24". В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок, полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков, бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Сильва.

Билетный центр расположен в Москве на улице Житная, дом № 4. Также подобные центры откроются в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В рамках церемонии также был представлен трофей, вручаемый команде-победителю Кубка конфедераций, и дизайн билетов на матчи.

19 апреля стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Теперь их можно приобрести не только онлайн на сайте ФИФА, но и в кассах специальных центров. В продаже билеты на все матчи турнира, в том числе для болельщиков с ограниченными возможностями и для маломобильных граждан.

Для посещения матчей Кубка конфедераций граждане должны получить паспорт болельщика , оформить его можно на специальном сайте . Необходимо указать персональные данные, загрузить фотографию, а также выбрать способ получения паспорта. За документом можно отправиться в центр выдачи паспортов, а можно получить по почте.

В случае утери Fan ID можно восстановить его на каждом из стадионов, принимающих матчи турнира, а также в пунктах выдачи паспорта болельщика.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Соревнования считаются репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу. В них примут участие сборные России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

