"Почта России" начала доставку паспортов болельщиков Кубка конфедерации-2017

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
"Почта России" начала доставку паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций-2017, сообщает пресс-служба компании.
По России доставка осуществляется бесплатной заказной бандеролью первого класса, а в другие страны – бесплатным заказным регистрируемым мелким пакетом.
Российские болельщики могут получить посылку в отдельных офисах почтовой связи в 52 городах, а также в городах проведения матчей Кубка конфедераций – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Получателю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
Персонифицированная карта зрителей FAN ID представляет собой пластиковую карту с указанием персональных данных владельца и его фотографии. Паспорт болельщика необходим для прохода на стадион, а иностранным фанатам такой документ еще и заменит российскую визу. Кроме того, по FAN ID можно будет бесплатно проехать в поезде и автобусе.
В случае утери Fan ID можно восстановить его на каждом из стадионов, принимающих матчи турнира, а также в пунктах выдачи паспорта болельщика.
Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Соревнования считаются репетиционным турниром перед чемпионатом мира по футболу. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи 2017 года. В столице игры пройдут на стадионе "Спартак".