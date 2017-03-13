"Почта России" начала доставку паспортов болельщиков Кубка конфедерации-2017

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Почта России" начала доставку паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций-2017, сообщает пресс-служба компании.

По России доставка осуществляется бесплатной заказной бандеролью первого класса, а в другие страны – бесплатным заказным регистрируемым мелким пакетом.

Российские болельщики могут получить посылку в отдельных офисах почтовой связи в 52 городах, а также в городах проведения матчей Кубка конфедераций – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Получателю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Персонифицированная карта зрителей FAN ID представляет собой пластиковую карту с указанием персональных данных владельца и его фотографии. Паспорт болельщика необходим для прохода на стадион, а иностранным фанатам такой документ еще и заменит российскую визу. Кроме того, по FAN ID можно будет бесплатно проехать в поезде и автобусе.