Российский фильм "Викинг" покажут в Италии и Великобритании

Фото: imdb.com
Кинопрокатчики Италии и Великобритании закупили российский фильм "Викинг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кинокомпании "Централ Партнершип".
Компания подписала сделки о продаже прав на фильм с крупным итальянским дистрибутором Eagle и британским Arrow Films.
В январе фильм "Викинг" был назван самым кассовым российским фильмом. Сборы исторического фэнтези к концу третьей недели проката составили 23,3 миллиона долларов.
Согласно данным портала "Кинобизнес", общие сборы фильма на сегодня составляют более 1,5 миллиарда рублей.
История вопросаФильм "Викинг" Андрея Кравчука ("Адмиралъ", "Итальянец", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей") вышел в прокат 29 декабря 2016 года.
Лента повествует о жизни великого князя Владимира – крестителя Руси. Главную роль сыграл актер Данила Козловский. Также в ленте снялись Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев и другие. Права на фильм купили более 60 стран.