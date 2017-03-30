Российский фильм "Викинг" покажут в Италии и Великобритании

Кинопрокатчики Италии и Великобритании закупили российский фильм "Викинг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кинокомпании "Централ Партнершип".

Компания подписала сделки о продаже прав на фильм с крупным итальянским дистрибутором Eagle и британским Arrow Films.

В январе фильм "Викинг" был назван самым кассовым российским фильмом. Сборы исторического фэнтези к концу третьей недели проката составили 23,3 миллиона долларов.

Согласно данным портала "Кинобизнес", общие сборы фильма на сегодня составляют более 1,5 миллиарда рублей.



