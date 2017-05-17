"Фаренгейт 11/9": Майкл Мур снимет фильм о Дональде Трампе

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Американский режиссер-документалист Майкл Мур снимет фильм о Дональде Трампе, сообщает The Hollywood Reporter. Байопик действующего президента США выйдет под названием "Фаренгейт 11/9".

"11/9" – это дата избрания Трампа президентом, 9 ноября 2016 года. Название ленты также напоминает о другом фильме Мура – "Фаренгейт 9/11", который рассказывает о теракте 11 сентября 2001 года и содержит критику действий Джорджа Буша-младшего.

Над лентой о Дональде Трампе Мур будет работать совместно с продюсером Харви Вайнштейном, который также принимал участие в съемках "Фаренгейта 9/11". Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и собрал в мировом прокате 222 миллиона долларов.

До этого документалист уже снимал ленту о 45-м президенте США "Майкл Мур в Трампленде". Она вышла в прокат осенью и собрала 149 тысяч долларов.