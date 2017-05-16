Forbes впервые назвал самых успешных российских режиссеров

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский журнал Forbes впервые составил рейтинг наиболее коммерчески успешных отечественных [ режиссеров. Он опубликован на официальном сайте журнала.

При составлении рейтинга учитывалась положительная разница между бюджетом, затраченным на производство фильмов, и сборами в прокате. Для составления отбирались ленты, которые были сняты после 2000 года.

Первое место занял Тимур Бекмамбетов. Его фильмы принесли 430 миллионов долларов дохода, самым кассовым стал "Особо опасен". Он собрал в прокате на 341,4 миллиона долларов больше, чем стоило производство.

На второй строчке оказался Леван Габриадзе. Его доход составил 79,3 миллиона долларов, а самым кассовым среди его работы был признан фильм "Убрать из друзей".

На третьем месте – Федор Бондарчук с доходом 69 миллионов долларов. Его самой успешной лентой стал "Сталинград".

Далее в рейтинге следуют Николай Лебедев ("Волкодав из рода Серых Псов"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Сарик Андреасян ("Служебный роман. Наше время"), Андрей Кравчук ("Адмирал") и Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм").

Всего в рейтинге 20 позиций, последнюю занял Алексей Сидоров с "Боем с тенью" в формате 3D.

При составлении рейтинга Forbes использовал сведения порталов "Кинопоиск" и " Бюллетень кинопрокатчика", а после сверялся с данными компаний-производителей.