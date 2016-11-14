Издательский дом Conde Nast закроет журналы Traveller и Allure из-за кризиса

Фото: instagram.com/condenast

Издательский дом Conde Nast закроет журналы Traveller и Allure, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пиар-директора компании Евгении Бельдюгиной.

"Мы закрываем два наших журнала – это Traveller и Allure. С января 2017 года они перестают издаваться", – сказала она, отказавшись комментировать причины закрытия журналов.

Позже стало известно, что в письме президента издательского дома Аниты Гиговской, разосланном сотрудникам компании, говорится, что проекты закрываются из-за изменившихся экономических условий в России. "Это достойные проекты, но за последние два года экономическая ситуация в России изменилась, и не в лучшую сторону. В обозримом будущем мы не видим перспективы возврата на траекторию изначального бизнес-плана", – сказала она.

Журналы Traveller (о путешествиях) и Allure (о моде) издавались в России с 2011 и 2012 года соответственно. Наряду с ними Conde Nast владеет такими популярными журналами как GQ, Tatler, Vogue и Glamour. В Россию компания пришла в 1998 году.