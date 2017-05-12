Названы победители второго полуфинала Евровидения-2017

Фото: ТАСС/Zuma/Alexandr Gusev
Стали известны последние 10 финалистов Евровидения-2017. Результаты опубликованы в официальном Facebook международного песенного конкурса, который в этом году проходит в Киеве.
11 мая в 22:00 прошел второй полуфинал Евровидения-2017. Из 18 участников путевки в финал получили 10 исполнителей.
Все выступления оценивают зрители и жюри, состоящее из пяти профессионалов музыкальной индустрии. Голосование проходит через официальное приложение и/или SMS. Зрители не могут отдать свой голос за песню, представляющую их страну.
Голоса жюри имеют решающее значение, если два или больше участников получают одинаковое количество баллов от зрителей.
Победители второго полуфинала
Австрия – певец Натан Трент
Румыния – дуэт Илинка и Алекс Флоря
Нидерланды – группа OG3NE
Венгрия – певец Йоцы Папай
Дания – певица Аня Ниссен
Хорватия – певец Жак Худек
Норвегия – певец Jowst
Белоруссия – группа Naviband
Болгария – певец Кристиан Костов
Израиль – певец Имри Зив
Финал Евровидения-2017 пройдет 13 мая.
Еще шесть участников попадут в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса (Группа O.Torvald) и Великобритания (певица Люси Джонс), Испания (певец Манель Наварро), Италия (певец Франческо Габбани), Германия (певица Левина), Франция (певица Алма) как учредители и спонсоры.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице Евровидения – 2017 Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Планировалось, что девушка выступит с песней Flame is Burning.
В итоге Россия отказалась от участия в конкурсе и трансляции его по телевидению.