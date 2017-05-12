Названы победители второго полуфинала Евровидения-2017

Фото: ТАСС/Zuma/Alexandr Gusev

Стали известны последние 10 финалистов Евровидения-2017. Результаты опубликованы в официальном Facebook международного песенного конкурса, который в этом году проходит в Киеве.

11 мая в 22:00 прошел второй полуфинал Евровидения-2017. Из 18 участников путевки в финал получили 10 исполнителей.

Все выступления оценивают зрители и жюри, состоящее из пяти профессионалов музыкальной индустрии. Голосование проходит через официальное приложение и/или SMS. Зрители не могут отдать свой голос за песню, представляющую их страну.

Голоса жюри имеют решающее значение, если два или больше участников получают одинаковое количество баллов от зрителей.

Победители второго полуфинала

Австрия – певец Натан Трент

Румыния – дуэт Илинка и Алекс Флоря

Нидерланды – группа OG3NE

Венгрия – певец Йоцы Папай

Дания – певица Аня Ниссен

Хорватия – певец Жак Худек

Норвегия – певец Jowst

Белоруссия – группа Naviband

Болгария – певец Кристиан Костов

Израиль – певец Имри Зив

Финал Евровидения-2017 пройдет 13 мая.