"Дедпул" станет мультсериалом для взрослых

Кадр из фильма "Дедпул". Фото: imdb.com

Комикс про болтливого наемника-супергероя из вселенной Marvel станет мультфильмом для взрослых, пишет Deadline.

Анимационный сериал, премьера которого намечена на 2018 год, будет состоять из десяти эпизодов. Его созданием займется американский канал FFX, а сценаристами и продюсерами проекта выступят Дональд Гловер и его младший брат Стивен Гловер, ставшие лауреатами "Золотого глобуса" за сценарий сериала "Атланта".

"Дональд Гловер – невероятно одаренный и разносторонний артист, который сможет воплотить в жизнь мультсериал о Дедпуле", – заявил представитель FXX Ник Град. В Marvel же пообещали, что "Дедпул" станет "новой вехой в мультипликации для взрослых".