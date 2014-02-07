Доска почета в Текстильщиках нуждается в реставрации

Фото: читатель M24.ru

Читатель M24.ru Михаил жалуется на плохое состояние доски почета в родном районе.

"Просто как-то обидно, проезжая мимо, видеть такое извращение над доской почета!!! Помогите решить проблему и сохранить оригинальный вид доски почета", - пишет Михаил.

В управе района Текстильщики M24.ru сообщили, что сейчас доска почета находится на реконструкции. "Доска находится на реконструкции. Сейчас мы подбираем новых кандидатов, осталось утвердить 2-3 человек. Утверждает кандидатов глава управы", - рассказала руководитель аппарата по району Текстильщики Марина Шапошникова. По ее словам, в настоящее время кандидатов фотографируют, так что в скором времени доска почета предстанет перед жителями в обновленном виде.

