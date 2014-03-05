Форма поиска по сайту

05 марта 2014, 19:16

Общество

На 1-й улице Ямского Поля провалился асфальт на проезжей части

Фото: Читатель M24.ru

На 1-й улице Ямского Поля в районе Беговой на проезжей части появилась яма площадью около одного квадратного метра, сообщает читатель M24.ru Дарья.

На присланных ей снимках отчетливо видно, как на проезжей части недалеко от тротуара провалилась решетка ливнестока.

Фото: Читатель M24.ru

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

