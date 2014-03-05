На 1-й улице Ямского Поля провалился асфальт на проезжей части

Фото: Читатель M24.ru

На 1-й улице Ямского Поля в районе Беговой на проезжей части появилась яма площадью около одного квадратного метра, сообщает читатель M24.ru Дарья.

На присланных ей снимках отчетливо видно, как на проезжей части недалеко от тротуара провалилась решетка ливнестока.

Фото: Читатель M24.ru

