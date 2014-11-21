В ЗИЛе покажут новогодний спектакль по мотивам повести Достоевского

Фото: zilcc.ru

Новогодние елки "Неточка и Рождество" пройдут в Культурном центре ЗИЛ в конце декабря - начале января. Детей ждут музыкальные представления и увлекательная интерактивная программа.

Погружать в сказочную атмосферу главного зимнего праздника гостей елки будут еще до начала спектаклей. ЗИЛ превратят в предновогодний городок с заснеженными улицами, где посетители встретят жонглеров и трубочистов, пообщаются с добрыми привидениями и киномеханиками.

В "Электротеатре" будут крутить диафильмы, кроме того, на просторах ЗИЛ устроят творческие мастер-классы и откроют фотоателье.

Сама музыкальная сказка "Неточка и Рождество" тоже преподнесет гостям праздника приятные сюрпризы. Это будет трогательная вариация на тему известного произведения Федора Достоевского "Неточка Незванова", которое повествует о скромное девочке, живущей с отчимом на чердаке.

Авторы новогодней елки перенесут действие повести в наше время, так что зрители смогут обнаружить в спектакле узнаваемые образы жителей мегаполиса.

После музыкальной сказки посетителей ЗИЛа ждет интерактивная программа от лауреатов "Золотой маски" Liquid Theatre.

В праздничные дни в Культурном центре откроют новогоднее детское кафе и арт-маркет. Родители смогут, ожидая детей, отправиться в зону отдыха и принять участие в мастер-классах.

Расписание новогодней программы:

27 декабря - 11.00,

2 января - 11.00, 15.00,

3 января - 11.00, 15.00.

Билеты - от 600 до 1900 рублей. Купить можно тут.

